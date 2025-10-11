Expectativa en México por la liberación del expresidente peruano Castillo, tras destitución de Boluarte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió viernes en que el expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022), tenga un juicio justo y obtenga su libertad, tras la aprobación del Congreso peruano de una moción de vacancia para la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” para enfrentar al crimen organizado.

Sheinbaum reiteró la posición de que se libere a Castillo y tenga un juicio justo, en el contexto de la crisis política que vive la nación sudamericana, luego de que el Congreso de Perú culminó este viernes la obtención de los dos tercios del número legal de congresistas, al superar los 87 votos requeridos.

El titular del Legislativo de Perú, José Jerí, asumió en consecuencia el cargo como presidente de la nación sudamericana en ceremonia de juramentación y delineó el carácter transitorio de su Gobierno, en medio de una crisis en que la propia Boluarte fue vicepresidenta durante la administración de Castillo, destituido a finales de 2022.

Sheinbaum expresó que la posición del Gobierno de México no ha cambiado desde que Castillo fue removido de su cargo presidencial en diciembre de 2022.

“Consideramos que Fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo”, enfatizó la presidenta mexicana y confió en que ahora se respeta el debido proceso, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Sheinbaum se expresó así desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México: “Una buena parte de la destitución de Petro Castillo (…) tiene que ver con un racismo y un clasicismo muy grande que no solo hay en Perú, sino en muchos países y particularmente en América Latina”. Mencionó que seguirá con la posición de que los conflictos políticos se resuelvan por la vía pacífica y sea respetado el orden constitucional, en línea con la política exterior mexicana sobre la “autodeterminación de los pueblos”.

México y Perú establecieron una pausa en su relación, luego de que las autoridades mexicanas dieron asilo político a integrantes de la familia de Castillo, en diciembre de 2022.