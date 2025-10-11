Protesta en Perú: manifestantes recordaron que Jerí fue denunciado por abusos sexuales

Decenas de peruanos protestaron en las últimas horas frente a la sede parlamentaria contra el nuevo jefe de Estado interino, José Jerí, recordando que fue denunciado por abusos sexuales, informaron medios internacionales.

“Se fue una monstruo asesina y llega un violador. ¿Qué podemos esperar de un violador?”, preguntó una ciudadana ante los micrófonos del medio internacional RT.

La mujer, indignada, enfatizó que en Perú, antes estaban “mal”, pero ahora están “peor”.

“Que se vayan todos es lo que queremos. Porque no podemos seguir con este Gobierno corrupto, delincuente y asesino”, expresa.

La causa por presunta violación contra el político, de 38 años, fue archivada en agosto pasado por falta de pruebas, en tanto que a la presidenta derrocada, Dina Boluarte, se le sumaron denuncias por supuestos cobros de sobornos y enriquecimiento ilícito, sigue la crónica del medio ruso. La mandatariafue destituida la víspera tras prosperar una moción decensura en el Congreso Nacional.

“Estamos pidiendo el cierre del Congreso. Esta gran mentira, lagran farsa de que Dina Boluarte deja el Gobierno y va a entrarJosé Jerí, que es una persona corrupta, es un violador […]. Élno puede ser presidente de la República. Está representando lacorrupción en el Perú, por eso el pueblo se levanta y no quiere aningún congresista trabajando acá”, exclamó otro manifestante.

El hombre continuó: “Ellos le roban al Estado, y el Perú esta convulsionado por culpa de todas las leyes que están a favor de los delincuentes”.

“Estamos hartos de que acá en este Congreso haya puro delincuente, no hay gente sana”, afirmó otra ciudadana, que destacó la responsabilidad de la exmandataria Boluarte por la muerte de civiles en el marco de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, cuando asumió la Presidencia.

“Han bajado a Dina Boluarte que es también una asesina y en susmanos corre sangre de más de 50 de nuestros hermanos peruanos.Ahora han puesto al que era el presidente del congreso, quetambién es un violador”, se lamentó.