Sin Messi, Argentina venció a Venezuela en Miami con un gol de Lo Celso

La Selección Argentina comenzó su gira por Estados Unidos con una victoria por 1 a 0 ante Venezuela, en un partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. El único gol del encuentro lo marcó Giovani Lo Celso, a los 30 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Lautaro Martínez.

Lionel Messi no fue parte del equipo, aunque siguió el partido desde un palco. La ausencia del capitán no impidió que el equipo de Lionel Scaloni dominara durante buena parte del encuentro, aunque sufrió más de lo esperado ante una Vinotinto que mostró señales de renovación luego de quedar fuera del Mundial 2026.

El arquero José Contreras fue figura en el equipo venezolano, con varias atajadas clave que evitaron una goleada. Respondió con solvencia ante remates de Lautaro Martínez, Mac Allister y De Paul, y hasta el travesaño salvó a Venezuela en una ocasión.

En el segundo tiempo, Argentina realizó varias modificaciones para refrescar el equipo, incluyendo los ingresos de Simeone, Balerdi, Nicolás González, Mac Allister y De Paul, pero no logró ampliar la ventaja. Incluso Venezuela tuvo una clara oportunidad para empatar, también frustrada por el palo.

El próximo partido de la Albiceleste será el martes frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Florida.