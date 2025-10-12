Unión se desdibujó en Santiago del Estero y Central Córdoba lo aprovechó

Por Santotomealdía



Unión volvió a mostrar una imagen preocupante, fue superado en todas las líneas por Central Córdoba, y terminó cayendo 3 a 1 en Santiago del Estero, en el inicio de la fecha 12 de la Copa de la Liga. Con esta derrota, el equipo tatengue dejó de ser líder en la zona A y empieza a comprometer su lugar en la pelea.

El equipo conducido por Leonardo Madelón salió al campo con la intención de tener más juego, pero le costó muchísimo construir peligro. Con volantes como Palavecino, Solari y Fragapane muy por debajo del nivel esperado, el equipo nunca logró controlar el desarrollo del partido ni imponer condiciones.

En el primer tiempo, Central Córdoba fue más claro y efectivo. Luego de una advertencia con un remate de Heredia al travesaño, llegó el primer gol a los 34 minutos, tras una jugada de pelota parada mal defendida por Unión. Jonathan Galván aprovechó un rebote en el área chica para abrir el marcador.

Unión casi no generó peligro en esa etapa. Apenas una proyección de Vargas y un remate sin fuerza de Palavecino obligaron mínimamente a intervenir al arquero Aguerre. Para el segundo tiempo, Madelón buscó respuestas en el banco, con los ingresos de Estigarribia y el juvenil Grella, pero la reacción fue insuficiente.

A los 16 del complemento, Besozzi amplió la ventaja para el “ferroviario”, culminando una contra rápida tras una falla en el retroceso tatengue. A partir de allí, Unión intentó reacomodarse con más cambios ofensivos, y logró descontar a los 33 minutos, con un gol de Nicolás Colazo, tras una buena asistencia de Palacios.

Parecía que el equipo podía empujar por el empate, pero no tuvo claridad ni peso ofensivo. En los minutos finales, Perelló selló el 3 a 1 definitivo, reflejo de lo que fue el desarrollo del partido: un equipo desorientado, sin respuestas futbolísticas, ni individual ni colectivamente.

Unión, que llegaba como puntero, acumula su segunda derrota al hilo y necesita una reacción urgente si quiere sostener sus aspiraciones en el tramo decisivo del torneo.