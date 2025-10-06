Más de 100 vehículos fueron retenidos en operativos de tránsito durante el último mes

Durante el mes de septiembre, la Municipalidad realizó 22 operativos de control y prevención vehicular, según informó la Dirección de Seguridad Ciudadana. Estas acciones se desplegaron en distintos sectores del ejido urbano con apoyo de la Policía Municipal.

Como resultado, fueron retenidos 94 motovehículos y 8 automóviles por diversas infracciones. Además, se efectuaron controles de alcoholemia, en los que se detectaron resultados positivos en reiteradas oportunidades.

Los operativos también incluyeron inspecciones a colectivos y tráfics utilizados para viajes de estudio, donde se verificó que los choferes estuvieran habilitados y que las unidades cumplieran con las condiciones de seguridad exigidas. Estos controles abarcaron también a los micros que transportan jóvenes hacia locales bailables en la región.

En paralelo, se llevaron a cabo visitas y notificaciones en el marco del Programa Municipal de Tenencia Responsable y Bienestar de Animales de Compañía, establecido por la Ordenanza N° 3654/24. Esta normativa busca promover el cuidado y la protección de los animales en la ciudad.

Por último, se dio continuidad al programa “Elegí la Vida”, con charlas y actividades de concientización en escuelas orientadas a fortalecer la educación vial entre niños y jóvenes.