A una semana del hallazgo, siguen sin identificar los restos encontrados en la camioneta incendiada

Por Santotomealdía



A una semana del hallazgo de una Renault Traffic completamente incendiada con restos humanos en su interior, la Justicia continúa con la investigación para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte. El caso está en manos del fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, con intervención del fiscal regional Jorge Nessier.

El hecho se produjo el pasado 30 de septiembre en un camino rural ubicado en jurisdicción de Colonia San José, en el límite con nuestra ciudad. Desde entonces, el vehículo permanece bajo análisis y los restos óseos fueron remitidos al Cuerpo Médico Forense.

Identificación pendiente

Según explicó el fiscal regional, los restos estaban severamente deteriorados, reducidos casi a una sustancia carbonizada, lo que impidió hasta el momento cualquier identificación. “No fue factible individualizarlos. Se trabaja en la posibilidad de obtener algún elemento para identificación genética”, indicó Nessier.

Por estas horas, se aguardan resultados del laboratorio biológico del Organismo de Investigaciones del MPA. En caso de ser necesario, se recurrirá a pericias de ADN y odontología forense para intentar avanzar.

Una de las incógnitas clave es si los restos pertenecen a una sola persona. Esta información será determinante para delimitar el curso de la investigación.

El vehículo y las hipótesis

Pese al estado de destrucción del rodado, los peritos lograron identificar la chapa patente, lo que permitió conocer al titular registral de la Traffic y orientar la pesquisa hacia su entorno. Según trascendió, ya hubo contactos con allegados de la posible víctima, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Asimismo, la camioneta no tenía pedido de secuestro por robo, dato que, si bien no descarta ninguna hipótesis, reduce las posibilidades de que el hecho esté vinculado con un ilícito relacionado al vehículo.

Mientras tanto, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Homicidios continúan trabajando para reconstruir cómo y dónde se produjo la muerte, sin descartar ninguna posibilidad. Entre las hipótesis, se analizan un posible homicidio, un accidente o incluso un suicidio.