Robaron en panadería La Central, a metros de las cinco esquinas

La panadería La Central, ubicada sobre calle 7 de Marzo, a pocos metros de las cinco esquinas, fue escenario de un robo ocurrido días atrás. Según relató Paola, la dueña del comercio, los delincuentes accedieron por la parte trasera del local, trepando desde una vivienda abandonada situada sobre calle Solís.

En diálogo con el programa Cómo Seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5, la comerciante explicó que el negocio estaba cerrado por vacaciones cuando ocurrió el hecho. “Entraron por el tapial del fondo, subieron al techo y bajaron por una escalera interna que da al depósito”, detalló.

Los autores del robo serían una pareja, identificada a partir de imágenes captadas por cámaras de seguridad de una vecina. Según la denuncia, se llevaron tarros de dulce de leche, cajas de levadura y otros insumos de panadería, elementos de alto costo para la producción diaria.

Paola destacó la colaboración de los vecinos, quienes mantienen un grupo de comunicación para alertar sobre movimientos sospechosos. “Acá todos nos avisamos cuando pasa algo raro. Esta vez nos tocó a nosotros”, comentó.

La comerciante también señaló que en las últimas semanas se registraron otros robos en la zona, incluso en comercios cercanos. “Probablemente sean las mismas personas —dijo—, porque entran por los techos y se manejan igual en todos los casos.”

Tras el hecho, tanto la dueña como los vecinos decidieron reforzar la seguridad del área. Se colocaron alambrados y púas en los tapiales, y la panadería evalúa instalar una alarma en el sector trasero del local. “Antes estábamos confiados, pero ahora hay que tomar más precauciones”, concluyó Paola.