Gravísimo ataque: intentaron matar a un policía con su propia arma durante un operativo

Por Santotomealdía



Una pareja fue detenida e imputada en nuestra ciudad por una secuencia de hechos de violencia extrema, que culminaron con un intento de homicidio agravado contra un policía. La causa, inicialmente caratulada como robo en flagrancia, quedó bajo investigación de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

Los imputados son H.R.A.V., de 28 años, y M.S.G., de 34, quienes enfrentan cargos por tentativa de robo, lesiones a personal policial y, en el caso de la mujer, tentativa de homicidio agravado. La audiencia imputativa se llevó a cabo el 30 de septiembre, ante la jueza Cecilia Labanca.

Noche de violencia

Entre las 22:30 y las 23:30 del 26 de septiembre, los acusados protagonizaron al menos dos intentos de robo con un arma de fuego, y luego se enfrentaron violentamente a efectivos policiales durante un operativo de control.

El primer hecho ocurrió en Tierra del Fuego al 3000, donde abordaron a un vecino para intentar sustraerle la moto. Ante la negativa de la víctima, el agresor le aplicó un golpe con un revólver. Minutos después, en Crespo al 2000, intentaron asaltar a una mujer, a quien le colocaron el arma en el cuello. En ambos casos las víctimas lograron frustrar los ataques y los agresores huyeron.

Ataque a policías

El episodio más grave se produjo en la intersección de 9 de Julio y Candioti, donde efectivos del Comando Radioeléctrico identificaron a los sospechosos y realizaron un chequeo de rutina. A H.R.A.V. se le secuestró un revólver calibre .32 Largo cargado con seis cartuchos.

Durante la aprehensión, el imputado se resistió violentamente, agredió a dos policías y mordió en ambos brazos a uno de ellos, causándole heridas. En ese contexto, M.S.G. tomó el arma del bolsillo de un efectivo y le apuntó al pecho a otro desde menos de un metro de distancia, gatillando tres veces. Por fallas mecánicas ajenas a su voluntad, el arma no se disparó, aunque el peritaje balístico confirmó que estaba en condiciones de uso.

Prisión preventiva y pruebas

La gravedad de los hechos llevó a que la defensa aceptara la prisión preventiva sin plazo, con el objetivo de evaluar una salida alternativa en el futuro. La jueza hizo lugar al pedido de las partes.

La Fiscalía destacó que existe abundante evidencia, incluyendo denuncias, testimonios de efectivos, registros de cámaras de seguridad, reportes del 911 y pericias balísticas. Por jurisdicción, el caso quedó radicado en la Comisaría N.º 12 y la instrucción continúa bajo la dirección del fiscal Carlos Lacuadra.