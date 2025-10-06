Murió en el Cullen un hombre que se había rociado con combustible en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

Héctor Jesús López, un hombre de 44 años, murió este domingo por la mañana en el Hospital José María Cullen tras haber sufrido gravísimas quemaduras el sábado en una vivienda de calle Dorrego al 2100, en nuestra ciudad.

Según informaron fuentes policiales, López ingirió nafta, se roció con el combustible y luego se prendió fuego dentro de su casa. Alertados por los gritos y el olor a combustible, vecinos y familiares intentaron auxiliarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital José María Cullen, donde ingresó con quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo. Fue entubado e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

A pesar de los esfuerzos médicos, agonizó durante toda la noche y falleció a las 10.45 del domingo por fallas múltiples de órganos producto de las quemaduras internas y externas.

En el lugar trabajaron personal policial, peritos criminalísticos y bomberos, quienes secuestraron elementos de interés para la investigación y dispusieron la custodia de la vivienda durante 48 horas, por orden del fiscal en turno.