Cómo funcionarán los servicios municipales este viernes 10 de octubre

Este viernes 10 de octubre, se conmemorará el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado desde el domingo 12, según lo establecido por el Gobierno nacional. En este marco, no habrá atención al público en las dependencias de la Municipalidad, tal como se informó oficialmente.

Entre los servicios confirmados, se indicó que la recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad. También el Cementerio Municipal permanecerá abierto en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.

En cambio, no habrá atención al público en las Unidades Veterinarias Municipales.

Respecto a la atención telefónica, el número 0800 555 6464 estará habilitado para consultas y reclamos, con atención de operadores entre las 10 y las 16 horas.

Además, funcionarán las siguientes guardias telefónicas durante las 24 horas: