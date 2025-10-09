Gabriel Slavinsky encabeza un conversatorio sobre la reforma constitucional y el nuevo mapa electoral

El próximo jueves 16 de octubre a las 19 horas, se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe un conversatorio titulado “Elecciones 2025: La nueva Constitución y el juego electoral para octubre”, una propuesta orientada a reflexionar sobre los cambios que trae la reciente reforma constitucional en la provincia y su impacto en el escenario político de cara al próximo año electoral.

El evento tendrá lugar en Okcidenta Tap Room (Bv. Gálvez 2357), y contará con la participación central de Gabriel Slavinsky, analista y consultor político de trayectoria nacional, y socio de ASACOP. Slavinsky aportará una mirada estratégica sobre el nuevo contexto político y los desafíos que plantea la reconfiguración institucional para los partidos y candidatos.

Antes de su exposición, se presentará un panel de apertura con las voces locales de los periodistas Gustavo Castro y Gabriela Albanesi, quienes ofrecerán un análisis crítico de la reforma constitucional en Santa Fe, brindando claves para entender su alcance y consecuencias.

Organizado por ASACOP Santa Fe, el conversatorio se perfila como una oportunidad para conectar con colegas, referentes y personas interesadas en la política, en un formato distendido pero de alto contenido analítico.

La entrada es libre, pero requiere inscripción previa debido a que el espacio es limitado. Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/h6YuWdwyjUomJtw46

Con el objetivo de promover el debate ciudadano, el encuentro invita a pensar los desafíos y oportunidades que trae consigo el nuevo marco institucional, en un año que marcará una etapa clave para la política provincial.