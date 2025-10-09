Comenzaron obras de reconstrucción de la colectora cloacal en en calle Salta

La Municipalidad dio inicio a una nueva etapa del Plan de Recambio de Cloacas, con trabajos de reconstrucción de la red cloacal sobre calle Salta, entre 9 de Julio y avenida 7 de Marzo. El tramo intervenido presentaba un avanzado estado de deterioro, lo que dificultaba el drenaje de efluentes y provocaba frecuentes desbordes y problemas en las conexiones domiciliarias.

Según informaron desde el Municipio, la obra contempla la ejecución de un bypass cloacal mediante caños de PVC de 160 mm de diámetro, instalados por debajo del pavimento. El sistema se extiende a lo largo de 90 metros, conectando bocas de registro existentes, y permitirá renovar las cañerías que se encontraban en mal estado.

Además, se están reemplazando las conexiones domiciliarias por tubos nuevos de PVC de 110 mm, con el objetivo de modernizar materiales obsoletos y optimizar el servicio cloacal en la zona. La mejora beneficiará directamente a los frentistas y también a los vecinos del sector, al contribuir al buen funcionamiento del sistema de saneamiento.

Desde el Gobierno Municipal destacaron que esta intervención se suma a otras ya ejecutadas en el marco del plan de infraestructura sanitaria, como los recambios realizados en calle La Rioja y Pasaje Alsina, Hipólito Irigoyen entre Av. del Trabajo y Gral. López, Iriondo entre Gaboto y Colón, y Obispo Gelabert esquina Castelli.

Mientras duren las tareas, se informó que el tránsito sobre calle Salta al 2100 permanecerá restringido, permitiendo el acceso únicamente a frentistas. El tránsito pasante deberá desviarse hacia el oeste por calle 9 de Julio.