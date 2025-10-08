Jueves 09 de octubre de 2025

Internacionales — 08.10.2025 —

Trump anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El presidente estadounidense confirmó que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz que pone fin a la guerra en Gaza. El acuerdo incluye la liberación de rehenes, la retirada de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una mesa redonda en el Salón de Comidas de la Casa Blanca. (AP)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una mesa redonda en el Salón de Comidas de la Casa Blanca. (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz impulsado por Washington, con el respaldo de Egipto, Catar y Turquía. El acuerdo prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario calificó el entendimiento como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel y Estados Unidos” y agradeció el papel de los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, a quienes definió como “socios clave” para alcanzar este “acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu celebró el anuncio y afirmó: “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, en referencia a los rehenes israelíes aún en manos de Hamás.

Por su parte, el movimiento islamista Hamás confirmó el acuerdo y aseguró que este “pone fin a la guerra en Gaza”, al tiempo que reclamó a las potencias garantes “asegurar que Israel cumpla con todos los compromisos asumidos”. “Seguiremos comprometidos con los derechos de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad y la autodeterminación”, expresaron en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, también ratificó el entendimiento y señaló que el acuerdo “llevará al fin de la guerra, la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”.

El proceso de negociación se desarrolló durante tres días en Sharm el Sheik, Egipto, con la participación de delegaciones de Israel y Hamás, además de enviados internacionales encabezados por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el asesor presidencial Jared Kushner.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por medios israelíes, la firma formal del acuerdo se realizará este jueves en Egipto, y la liberación de los rehenes comenzaría el sábado.

El pacto pone fin a dos años de conflicto que dejaron más de 65.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y más de 1.200 víctimas en Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward