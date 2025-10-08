Trump anunció que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz impulsado por Washington, con el respaldo de Egipto, Catar y Turquía. El acuerdo prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario calificó el entendimiento como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel y Estados Unidos” y agradeció el papel de los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, a quienes definió como “socios clave” para alcanzar este “acontecimiento histórico y sin precedentes”.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu celebró el anuncio y afirmó: “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, en referencia a los rehenes israelíes aún en manos de Hamás.

Por su parte, el movimiento islamista Hamás confirmó el acuerdo y aseguró que este “pone fin a la guerra en Gaza”, al tiempo que reclamó a las potencias garantes “asegurar que Israel cumpla con todos los compromisos asumidos”. “Seguiremos comprometidos con los derechos de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad y la autodeterminación”, expresaron en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, también ratificó el entendimiento y señaló que el acuerdo “llevará al fin de la guerra, la liberación de rehenes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”.

El proceso de negociación se desarrolló durante tres días en Sharm el Sheik, Egipto, con la participación de delegaciones de Israel y Hamás, además de enviados internacionales encabezados por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el asesor presidencial Jared Kushner.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por medios israelíes, la firma formal del acuerdo se realizará este jueves en Egipto, y la liberación de los rehenes comenzaría el sábado.

El pacto pone fin a dos años de conflicto que dejaron más de 65.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y más de 1.200 víctimas en Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023.