Cuvertino: “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo y trabajo”

El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados de la Provincia, Mariano Cuvertino (PS – Unidos para Cambiar Santa Fe), encabezó este miércoles una reunión con la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, con el objetivo de construir una agenda común de trabajo que fortalezca al turismo como motor de desarrollo económico, social y territorial.

Durante el encuentro, realizado en la sala Miguel Lifschitz, Cuvertino destacó la importancia de articular acciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. “El turismo es la industria sin chimenea que genera riqueza, desarrollo económico y trabajo”, afirmó el legislador. Y agregó: “Tenemos muchas iniciativas de promoción y desarrollo turístico en distintas regiones de la provincia —como el turismo rural, los atractivos naturales del Jaaukanigás o los pueblos forestales— y queremos abordarlas junto al Ejecutivo, el sector privado y las instituciones de la sociedad civil, porque son proyectos con gran capacidad de impacto”.

El diputado remarcó que en la Comisión existen numerosas propuestas presentadas por distintos bloques y que el objetivo es potenciarlas mediante el diálogo interinstitucional. “Nos parecía que la mejor manera de avanzar era convocando a la Secretaría de Turismo para construir una agenda común que facilite la sanción de leyes que complementen el excelente trabajo que viene realizando el Ejecutivo”, señaló.

Por su parte, Marcela Aeberhard valoró el espacio de intercambio y destacó la importancia de consolidar una política turística provincial con impacto en todo el territorio. “El turismo genera empleo, arraigo y desarrollo económico. Cada evento que organizamos tiene un impacto positivo en las ciudades”, subrayó.

La funcionaria mencionó además la inversión en infraestructura estratégica que impulsa el Gobierno provincial. “Cuando asumimos, la primera acción fue fortalecer el corredor de la Ruta 1, mejorando bajadas de lanchas, señalética y logotipo, además de avanzar en obras viales y aeropuertos, como la conexión Rosario–Madrid, un anuncio histórico que demuestra la planificación y la prioridad que el Ejecutivo otorga al sector”, afirmó.

De la reunión participaron también los directores provinciales de turismo zona centro y norte, Franco Arone y Samuel Sager, junto a los diputados Joaquín Blanco, Leonardo Calaianov, Sergio Rojas, Juan Domingo Argañaráz, Walter Agosto, Omar Paredes, José Corral y Martín Rosúa, y las diputadas Astrid Hummel, María del Rosario Mancini, Silvana Di Stéfano, Sofía Galnares y Sonia Martorano.