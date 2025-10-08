Avanzan las negociaciones por un alto el fuego en Gaza y Trump se prepara para anunciar un acuerdo

Las negociaciones por un alto el fuego en la Franja de Gaza avanzan en Egipto, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para anunciar un acuerdo inminente. El mandatario podría hacerlo a través de su red social Truth Social, según trascendió este miércoles en Washington.

Trump recibió una nota manuscrita de su secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se indicaba que el acuerdo está “muy cerca” y que debía aprobar un comunicado “para ser el primero en anunciarlo”. El mensaje fue captado por un fotógrafo de la agencia AFP durante una reunión del presidente con su gabinete en la Casa Blanca.

En declaraciones posteriores, Trump confirmó que evalúa viajar a Medio Oriente, probablemente a Egipto, “hacia el final de la semana, tal vez el domingo”, y sostuvo que las negociaciones “están avanzando muy bien”.

En el balneario egipcio de Sharm el Sheik, representantes de Estados Unidos, Egipto, Turquía y Qatar mantienen reuniones con mediadores israelíes y palestinos. Los enviados norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se sumaron al encuentro para intentar definir los detalles del entendimiento.

De acuerdo con fuentes citadas por medios israelíes como Ynet y The Israel Times, el acuerdo incluiría una tregua inmediata y la liberación de los rehenes vivos retenidos por Hamas, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos.

Según esas versiones, Hamas ya entregó a Israel una lista con los nombres de los detenidos que serían liberados. También habría accedido a entregar los cuerpos de los rehenes fallecidos para su repatriación. Se estima que quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales alrededor de 20 continuarían con vida.

Aunque no existe aún una fecha confirmada para el anuncio, distintas fuentes diplomáticas sostienen que el entendimiento podría oficializarse entre jueves y viernes, dependiendo de la aprobación final de las partes.

La guerra en Gaza, que ya lleva dos semanas de enfrentamientos, ha dejado miles de víctimas y una devastación generalizada en el enclave palestino. De concretarse, este acuerdo marcaría el primer alto el fuego sostenido desde el inicio del nuevo ciclo de violencia en la región.