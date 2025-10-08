Sociedad — 08.10.2025 —
Banco Bica estrena perfil oficial verificado en Instagram: @banco.bica
La entidad avanza en su estrategia de comunicación, fortalecimiento digital y seguridad informática con su nueva cuenta verificada (tilde azul) para brindar una experiencia más confiable y cercana.
Banco Bica anunció el lanzamiento de su nuevo perfil oficial y verificado en Instagram (@banco.bica), como parte de su plan de evolución en canales digitales. La medida responde a dos objetivos estratégicos: reforzar la seguridad informática y la confianza de sus clientes en entornos digitales, y consolidar una presencia renovada en redes sociales, alineada a los estándares actuales de las plataformas y al posicionamiento de contenidos de marca.
“El tilde azul no es solo un símbolo: es una herramienta concreta para prevenir suplantaciones y fraudes, y asegurar que la interacción con nuestros clientes se dé en un entorno legítimo,” señalaron desde Banco Bica.
El banco inició una campaña de migración para invitar a su comunidad a seguir el nuevo perfil, mientras el anterior permanecerá activo por un período de transición. La iniciativa contempla comunicaciones digitales, dinámicas promocionales con sorteos y soportes físicos en sucursales, con foco en facilitar el cambio y garantizar claridad en los puntos de contacto.
Cómo sumarse
-
Seguir el nuevo perfil: @banco.bica.
-
Verificar que las menciones y etiquetas futuras se realicen al nuevo usuario verificado.
-
Participar del sorteo de Instagram (ya disponible en el nuevo perfil) antes del 1 de noviembre.
Con esta acción, Banco Bica reafirma su compromiso con una experiencia más segura, cercana y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes lo eligen cada día.