Banco Bica estrena perfil oficial verificado en Instagram: @banco.bica

Banco Bica anunció el lanzamiento de su nuevo perfil oficial y verificado en Instagram (@banco.bica), como parte de su plan de evolución en canales digitales. La medida responde a dos objetivos estratégicos: reforzar la seguridad informática y la confianza de sus clientes en entornos digitales, y consolidar una presencia renovada en redes sociales, alineada a los estándares actuales de las plataformas y al posicionamiento de contenidos de marca.

“El tilde azul no es solo un símbolo: es una herramienta concreta para prevenir suplantaciones y fraudes, y asegurar que la interacción con nuestros clientes se dé en un entorno legítimo,” señalaron desde Banco Bica.

El banco inició una campaña de migración para invitar a su comunidad a seguir el nuevo perfil, mientras el anterior permanecerá activo por un período de transición. La iniciativa contempla comunicaciones digitales, dinámicas promocionales con sorteos y soportes físicos en sucursales, con foco en facilitar el cambio y garantizar claridad en los puntos de contacto.

Cómo sumarse

Seguir el nuevo perfil: @banco.bica .

Verificar que las menciones y etiquetas futuras se realicen al nuevo usuario verificado.

Participar del sorteo de Instagram (ya disponible en el nuevo perfil) antes del 1 de noviembre.

Con esta acción, Banco Bica reafirma su compromiso con una experiencia más segura, cercana y transparente, fortaleciendo la confianza de quienes lo eligen cada día.