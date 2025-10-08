Miércoles 08 de octubre de 2025

Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y avanzó a los cuartos del Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente superó con autoridad a Nigeria por 4 a 0 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Carrizo, en dos oportunidades, Sarco y Silvetti marcaron los goles argentinos.

Con doblete de Maher Carrizo, Argentina eliminó a Nigeria y enfrentará a México.

La Selección Argentina Sub 20 logró una contundente clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20, al vencer este miércoles a Nigeria por 4 a 0 en Chile. Con un doblete de Maher Carrizo, y los aportes de Alejo Sarco y Mateo Silvetti, el conjunto dirigido por Diego Placente mostró su mejor versión y se instaló entre los ocho mejores del certamen.

Apenas iniciado el encuentro, Alejo Sarco abrió el marcador al minuto de juego, tras una jugada colectiva que culminó con una asistencia de Dylan Gorosito y un remate corto dentro del área chica. El gol temprano fortaleció al equipo nacional, que mantuvo el dominio territorial y la presión alta sobre la defensa africana.

A los 23 minutos, Maher Carrizo amplió la ventaja con un potente zurdazo cruzado que se clavó en el segundo palo del arquero Ebenezer Harcourt. Argentina controló el ritmo del partido y, aunque Nigeria intentó reaccionar, el VAR anuló un posible penal que había sancionado el árbitro italiano Maurizio Mariani sobre el cierre del primer tiempo.

En el complemento, el conjunto albiceleste salió decidido a liquidar el encuentro. A los ocho minutos, Carrizo volvió a convertir, esta vez aprovechando un error en la salida nigeriana y definiendo con precisión para el 3 a 0. Minutos más tarde, el recién ingresado Mateo Silvetti selló la goleada, con una definición al segundo palo tras una buena maniobra individual desde la izquierda.

Con esta victoria, Argentina avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará a México, que eliminó al anfitrión Chile en octavos. La actuación del equipo nacional fue una de las más sólidas del torneo, con Carrizo como figura destacada y un rendimiento colectivo que ilusiona de cara a la próxima fase.

