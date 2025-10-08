El Taller de Artesanos Ceramistas invita a una nueva Feria del Día de la Madre

La Municipalidad invita a participar de una nueva edición de la tradicional Feria del Día de la Madre, organizada por el Taller para la Formación de Artesanos Ceramistas, dependiente del Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”.

La propuesta se llevará a cabo en el predio del ex Inali (Macía 1933), los días martes 15 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, y miércoles 16 de octubre, de 14:00 a 18:00 horas.

Durante las jornadas, los visitantes podrán recorrer la exposición y venta de piezas artesanales realizadas por los alumnos del Taller, quienes compartirán el resultado de su aprendizaje y creatividad en el oficio de la cerámica.

La feria representa una excelente oportunidad para conocer y valorar el trabajo de los artesanos locales, además de ofrecer una alternativa ideal para encontrar un obsequio único y especial en vísperas del Día de la Madre.

De esta manera, el Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” y su Taller de Cerámica continúan promoviendo el arte, la producción artesanal y la vinculación con la comunidad, consolidando un espacio de encuentro entre la creación artística y el público.