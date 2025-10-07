El Papa León XIV viajará a Turquía y Líbano en su primera gira internacional

La Santa Sede confirmó que el Papa León XIV realizará su primer viaje internacional como líder de la Iglesia Católica a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre próximos. La gira de seis días combinará actividades religiosas de alto simbolismo con un mensaje de paz en una región atravesada por tensiones políticas y religiosas.

La visita a Turquía se desarrollará entre el 27 y el 30 de noviembre e incluirá una peregrinación a Iznik, ciudad histórica donde se conmemoran los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Aquel evento fue clave para el cristianismo, ya que definió los fundamentos doctrinales de la fe y consolidó la unidad de la Iglesia en sus primeros siglos.

El propio León XIV había anticipado en julio su intención de participar de este aniversario, destacando su significado para la unidad ecuménica y el diálogo interreligioso. El Vaticano aún no publicó el programa detallado de la visita, pero se espera que incluya encuentros con líderes religiosos y autoridades políticas de Turquía.

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa estará en Líbano, país con una profunda diversidad confesional y desafíos sociales y políticos permanentes. La agenda en Beirut y otras ciudades aún no fue revelada, pero según fuentes vaticanas, la visita buscará fortalecer los esfuerzos por la paz y el desarme de grupos armados no estatales, con especial atención a la situación del movimiento Hezbolá, respaldado por Irán.

El director del servicio de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el programa oficial se dará a conocer “a su debido tiempo”. En tanto, medios internacionales destacan la decisión del Papa de iniciar su pontificado con un gesto hacia Medio Oriente, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la reconciliación, la tolerancia y el respeto entre credos.