Jornada nacional de protesta: CTERA y AMSAFE se movilizan en defensa de la educación pública

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) informó que este miércoles 8 de octubre se llevará adelante en toda la provincia una Jornada Nacional de Protesta, en el marco del plan de lucha de CTERA y según lo resuelto por la Asamblea Provincial del gremio.

Durante la jornada, que incluirá múltiples actividades en articulación con organizaciones sociales y sindicales, se desarrollarán clases públicas, radios abiertas, ferias, caravanas y expresiones culturales en diferentes puntos del territorio provincial.

Además, habrá actos regionales en las ciudades de Santa Fe (18:00 hs, Boulevard y Rivadavia), Rosario (Plaza San Martín, de 8:00 a 23:00 hs) y Reconquista (18:30 hs, Obligado y Habegger).

Desde AMSAFE señalaron que esta acción forma parte del plan nacional impulsado por CTERA, que continuará con un Paro Nacional Docente el próximo martes 14 de octubre, acompañado de movilizaciones en todo el país. El objetivo es visibilizar una serie de reclamos vinculados a la situación salarial, presupuestaria y previsional del sector docente.

Entre los puntos principales, el gremio exige:

Aumento salarial que recupere el poder adquisitivo,

Restitución del FONID y pago de sumas adeudadas,

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente ,

Nueva Ley de Financiamiento Educativo ,

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura,

Rechazo al ajuste, al presentismo obligatorio y a reformas que vulneren derechos laborales ,

Defensa del régimen jubilatorio docente y del sistema de salud del IAPOS.

Finalmente, desde AMSAFE remarcaron que la jornada se realiza con el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, reafirmando el compromiso con la educación pública, democrática y federal.