Trump habló sobre Gaza y aseguró que “Hamas está aceptando cosas muy importantes”

A horas de cumplirse dos años del inicio de la guerra en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el grupo Hamas “está aceptando cosas muy importantes” en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheik, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego duradero.

Las conversaciones, iniciadas este lunes, cuentan con la participación de delegaciones de Israel, Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto, y se desarrollan bajo la estructura de un plan de 20 puntos impulsado por la Casa Blanca. El propio Trump señaló desde el Despacho Oval: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza”, aunque aclaró que existen líneas rojas que no está dispuesto a ceder.

Según fuentes diplomáticas, el diálogo busca ultimar detalles de una primera fase que incluiría la liberación de 48 rehenes que permanecen en Gaza, entre ellos tres ciudadanos argentinos, a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos, incluidos 250 con condena a cadena perpetua.

El plan promovido por Trump prevé, además de la liberación de todos los rehenes y el fin del conflicto, la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair. La propuesta también contempla la desmilitarización del enclave y la posibilidad de avanzar en una futura negociación sobre la creación de un Estado palestino, aunque este último punto cuenta con resistencia del gobierno israelí.

La delegación de Estados Unidos está encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el equipo israelí es liderado por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Por parte de Hamas, el jefe negociador es Jalil al Haya, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel en septiembre pasado.

Las negociaciones, según medios egipcios, se reanudarán este martes por la tarde. El sitio Al-Qahera News informó que los mediadores árabes ya comenzaron a trabajar en un mecanismo para el intercambio de rehenes, mientras se define el resto de las condiciones del acuerdo.