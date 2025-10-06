Internación domiciliaria y pronóstico reservado: preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors confirmó este lunes que su director técnico, Miguel Ángel Russo, atraviesa un delicado estado de salud y permanece bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La noticia generó inmediata preocupación en el mundo del fútbol argentino.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, comunicó la institución a través de sus redes sociales.

Russo, de 69 años, no estuvo presente en los últimos dos partidos oficiales del equipo, incluyendo la goleada 5-0 ante Newell’s, donde la dirección técnica quedó en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus principales colaboradores.

El estado del entrenador había comenzado a generar preocupación luego de su ausencia ante Defensa y Justicia, sumada a antecedentes recientes de salud. Tras el partido ante Aldosivi, el 31 de agosto, fue internado por una infección urinaria, y semanas más tarde, tras el empate frente a Central Córdoba, sufrió un cuadro de deshidratación que lo alejó nuevamente del plantel.

La última aparición pública de Russo fue el pasado 23 de septiembre, en un entrenamiento en el que se lo vio junto al presidente del club, Juan Román Riquelme, gesto interpretado como un respaldo institucional en medio del complejo momento personal.

Desde el entorno de Boca aseguraron que el cuerpo técnico continuará a cargo hasta fin de año, más allá de la evolución del estado de salud del DT. En conferencia de prensa, Úbeda dedicó el triunfo a Russo y remarcó: “Está al tanto de todo, aunque no esté presente físicamente”.

Por su parte, el capitán Leandro Paredes también le envió fuerzas: “Es la cabeza del grupo. Le mandamos un abrazo grande y le dedicamos el triunfo”.

Boca lidera actualmente la Zona A del Torneo Clausura con 17 puntos, y se posiciona como escolta en la Tabla Anual. El próximo compromiso será el sábado ante Barracas Central.