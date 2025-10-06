Proponen en Santa Fe un modelo para avanzar en la autonomía municipal

A pocas semanas de la reforma constitucional que habilita la autonomía plena de los municipios en la provincia de Santa Fe, el abogado constitucionalista Mariano Bar presentó una iniciativa ante el Concejo Municipal de la ciudad capital, en la que propone los primeros pasos para implementar ese nuevo régimen institucional.

La propuesta plantea que Santa Fe elabore su propia Carta Orgánica, una suerte de constitución local, a través de una Convención Estatuyente integrada por 25 convencionales elegidos por el voto popular. El texto también establece principios mínimos que debe contemplar el futuro ordenamiento municipal, como la autonomía financiera y tributaria, la participación ciudadana, la igualdad de género y la protección ambiental.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación de la transferencia de competencias desde la Provincia hacia los municipios, bajo la condición de que se garantice el financiamiento correspondiente. “No se pueden asumir nuevas funciones sin un esquema sostenible”, explicó Vara, quien se desempeña en el ámbito del Derecho Constitucional.

El proceso propuesto contempla la participación activa de la ciudadanía mediante audiencias públicas y consultas, y prevé el acompañamiento técnico de universidades e instituciones locales.

Bar manifestó que su objetivo es aportar al debate institucional desde su especialidad. Si bien el proyecto fue presentado en Santa Fe capital, su contenido podría sentar las bases para que otras ciudades, como la nuestra, comiencen a transitar el camino hacia su autonomía.

Desde la reforma de la Constitución provincial, vigente desde el pasado 11 de septiembre, los municipios están habilitados a ejercer de manera plena su autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, tal como lo disponen los artículos 154 a 159 de la nueva Carta Magna.