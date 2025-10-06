Héctor Daer y Hugo Moyano se mostraron con Kicillof a semanas de las elecciones

Los referentes sindicales Héctor Daer y Hugo Moyano se reunieron este lunes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una señal de alineamiento político de parte del sector mayoritario de la CGT de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Del encuentro también participó Hugo Antonio Moyano, hijo del líder camionero y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Ocupa el noveno lugar en la lista, lo que le garantizaría el ingreso al Congreso a partir del 10 de diciembre.

“Nos reunimos junto a Hugo Moyano y Hugo Antonio Moyano con el compañero Axel Kicillof para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, escribió Daer en su cuenta de X, junto a una foto del encuentro. Y agregó: “Con la fuerza del peronismo, avanzamos hacia el 26 con esperanza y compromiso”.

La reunión dejó en evidencia el posicionamiento político del ala dialoguista de la CGT, encabezada por Daer y a la que Hugo Moyano se sumó formalmente en el último tiempo, luego de años de tensión con ese sector. Ambos dirigentes apuestan por un respaldo claro a Kicillof, quien mantiene diferencias con el sector kirchnerista más cercano a gremios como UOM, SMATA y Bancarios.

El encuentro también marca el desembarco político de “Huguito” Moyano, abogado del gremio camionero, en una etapa donde el vínculo entre el sindicalismo y el poder político vuelve a reconfigurarse de cara a una elección clave.