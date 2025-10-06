Lunes 06 de octubre de 2025

El Cementerio Municipal extiende su horario vespertino hasta las 19 horas

A partir de este mes, el turno de la tarde se extiende hasta las 19 horas. El turno mañana y los días de atención se mantienen sin cambios.

Nuevos horarios para visitar el Cementerio Municipal durante octubre. (Foto: Archivo STD)
Desde el inicio de de octubre, rige un nuevo horario vespertino para visitar el Cementerio Municipal de nuestra ciudad. Según informó la Municipalidad, el nuevo turno de la tarde se extiende de 15:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana.

Por su parte, el horario matutino se mantiene de 08:00 a 12:30 horas, también con apertura de lunes a domingo. De este modo, el Cementerio permanece habilitado todos los días para quienes deseen realizar visitas.

Además, se recordó que la atención administrativa del Cementerio se brinda de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:30 horas.

Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 4740043.

