Lunes 06 de octubre de 2025

Provinciales — 06.10.2025 —

La actividad económica en Santa Fe creció un 11,1% interanual en julio

Según datos oficiales, el sector industrial lideró el crecimiento y la variación acumulada entre enero y julio fue del 7,6%.

Julio positivo para la economía santafesina: el IMAE subió un 11,1%.
Julio positivo para la economía santafesina: el IMAE subió un 11,1%.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia de Santa Fe registró en julio de 2025 una variación interanual positiva del 11,1%, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). En tanto, el crecimiento acumulado en los primeros siete meses del año fue del 7,6%.

El informe, difundido este lunes, señala que el desempeño estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, que aportó 9,5 puntos porcentuales a la variación anual del indicador. También se destacaron los sectores de comercio, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y construcción.

Por el contrario, los sectores que mostraron una evolución negativa fueron agricultura y ganadería (-7,4%), enseñanza (-2,6%), electricidad, gas y agua (-3,4%) y servicios comunitarios, sociales y personales (-1,9%).

El IMAE es un índice que busca anticipar la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, y se construye a partir de datos mensuales de 16 sectores de actividad. Su metodología fue desarrollada en conjunto con la CEPAL y el Ministerio de Economía provincial.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward