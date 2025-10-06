La actividad económica en Santa Fe creció un 11,1% interanual en julio

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia de Santa Fe registró en julio de 2025 una variación interanual positiva del 11,1%, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). En tanto, el crecimiento acumulado en los primeros siete meses del año fue del 7,6%.

El informe, difundido este lunes, señala que el desempeño estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, que aportó 9,5 puntos porcentuales a la variación anual del indicador. También se destacaron los sectores de comercio, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y construcción.

Por el contrario, los sectores que mostraron una evolución negativa fueron agricultura y ganadería (-7,4%), enseñanza (-2,6%), electricidad, gas y agua (-3,4%) y servicios comunitarios, sociales y personales (-1,9%).

El IMAE es un índice que busca anticipar la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, y se construye a partir de datos mensuales de 16 sectores de actividad. Su metodología fue desarrollada en conjunto con la CEPAL y el Ministerio de Economía provincial.