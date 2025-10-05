La ciudad se tiñó de rosa en una nueva edición de la caminata por la prevención del cáncer de mama

Por Santotomealdía



Con una participación que superó las expectativas, más de 1600 personas se sumaron este domingo a la caminata “Santoto se viste de rosa”, una iniciativa impulsada por TeMA y el Sanatorio SM, con el acompañamiento de la Municipalidad de Santo Tomé, para promover la concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad comenzó a las 9:00, con partida desde la sede de TeMA y llegada al anfiteatro de la Costanera, donde se realizaron sorteos, actividades recreativas y espacios de encuentro e información. El color rosa predominó en remeras, cintas y carteles, en una mañana marcada por el espíritu participativo y solidario de la comunidad.

Desde la organización destacaron que se inscribieron más de 1600 personas, aunque el número de asistentes fue aún mayor, lo que demuestra el creciente compromiso de la ciudadanía con la prevención y la promoción de la salud. “Cada paso cuenta para concientizar sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana”, remarcaron los organizadores.

El encuentro volvió a poner en primer plano el mensaje de que la información y la prevención salvan vidas. Vecinas, vecinos, instituciones locales y grupos deportivos participaron de una jornada que combinó bienestar, reflexión y acompañamiento.

Con esta segunda edición, “Santoto se viste de rosa” reafirma su propósito de unir a la comunidad en torno a una causa común: visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y fortalecer la conciencia sobre los controles preventivos.