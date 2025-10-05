Colapinto finalizó 16° en Singapur y sigue sin sumar en la temporada

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Singapur, una carrera en la que mostró ritmo y concentración, pero volvió a quedarse fuera de la zona de puntos. El piloto argentino, que había largado desde esa misma posición, tuvo una buena largada, aunque las estrategias de parada y el desgaste de neumáticos lo complicaron sobre el final.

En el circuito callejero de Marina Bay, Colapinto escaló hasta el 13° lugar en la primera vuelta. Sin embargo, la elección de neumáticos blandos lo obligó a ingresar temprano a boxes, lo que lo relegó en el clasificador. Más tarde, con el paso de las vueltas y un ritmo competitivo, logró ubicarse 12°, a dos puestos de los puntos, pero fue superado por varios rivales en los giros finales y cayó al 16° lugar.

A pesar del resultado, volvió a finalizar por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien terminó último. Colapinto sigue sin sumar puntos en una temporada exigente para el equipo francés.

La carrera fue dominada de principio a fin por George Russell (Mercedes), quien logró su segunda victoria del año tras imponerse también en el GP de Canadá. Lo escoltaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), terminó cuarto y mantiene el primer puesto en la tabla general.

McLaren celebró un logro histórico al asegurarse el título de Constructores, tras una temporada dominante. Con los puntos sumados por Norris y Piastri en Singapur, la escudería británica llegó a 650 unidades, el doble que Mercedes, su inmediato perseguidor. Con este logro, McLaren alcanza los 10 campeonatos de Constructores, superando a Williams y quedando solo por detrás de Ferrari (16).

Las principales posiciones del campeonato tras la carrera:

Oscar Piastri (McLaren): 336 pts Lando Norris (McLaren): 314 pts Max Verstappen (Red Bull): 273 pts George Russell (Mercedes): 237 pts Charles Leclerc (Ferrari): 173 pts

La próxima fecha de la Fórmula 1 se correrá en dos semanas, con Colapinto en busca de sus primeros puntos y McLaren ya consolidado como la gran potencia del año.