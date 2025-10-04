F1: Colapinto avanza tras la eliminación de dos rivales por irregularidades técnicas

Un inesperado giro reglamentario benefició al argentino Franco Colapinto, que avanzará dos posiciones en la grilla de partida del Gran Premio de Singapur. La FIA descalificó a Carlos Sainz y Alex Albon, pilotos del equipo Williams, luego de que sus monoplazas no superaran las verificaciones técnicas tras la clasificación.

Según informó el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, los autos número 23 (Albon) y 55 (Sainz) presentaron irregularidades en los alerones traseros, específicamente en el área del DRS. El informe detalló que las posiciones ajustables del elemento superior del ala trasera superaron el límite máximo de 85 mm, lo cual infringe el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico.

Como consecuencia directa de esta sanción, Colapinto largará desde el puesto 16, mientras que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, lo hará desde la posición 18. Ambos habían quedado eliminados en la Q1, en una clasificación muy difícil para la escudería francesa, que continúa lejos del rendimiento de los equipos punteros.

El incidente ofrece un pequeño respiro para Alpine, que buscará capitalizar esta mejora inesperada con una estrategia agresiva en carrera. En el circuito urbano de Marina Bay, donde los errores y la gestión del ritmo son determinantes, una buena largada podría abrirle a Colapinto la posibilidad de sumar sus primeros puntos del año.

En lo más alto de la parrilla, la pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato. La carrera se disputará este domingo a las 9:00 (hora de Argentina).