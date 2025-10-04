Milei cambió sus planes en Santa Fe: canceló recorrida por la Peatonal, saludó militantes en el hotel y se fue

La visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Santa Fe, prevista como parte de su gira de campaña por el Litoral, terminó este sábado con un cambio total de planes. Una fuerte manifestación de repudio obligó a cancelar la caminata por la Peatonal San Martín y a modificar sobre la marcha toda la logística del acto.

El itinerario original contemplaba una recorrida por el centro comercial santafesino, acompañado por el candidato a diputado de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini. Sin embargo, ante la concentración de cientos de manifestantes que se movilizaron en rechazo al Presidente y a las políticas de su gobierno, el operativo de seguridad decidió trasladar a Milei directamente a un hotel en la zona del Puerto.

Fuentes del dispositivo de seguridad indicaron que la medida se tomó para evitar incidentes y garantizar la integridad del mandatario. Mientras tanto, las columnas de manifestantes se dirigieron hacia el nuevo punto de destino, lo que generó momentos de tensión e incertidumbre en los alrededores del establecimiento.

Finalmente, Milei salió a la puerta del hotel, saludó a un grupo reducido de simpatizantes libertarios que lograron acercarse, y partió de inmediato hacia Paraná, ciudad donde continuó su agenda política.

En la capital entrerriana, el jefe de Estado tiene previsto participar de una caminata por la Costanera junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza, antes de un acto con el gobernador Rogelio Frigerio, en una nueva muestra de alianza política entre ambos dirigentes.

No obstante, también en Paraná se registraron convocatorias a protestas frente a la visita presidencial, anticipando un cierre de gira de campaña marcado por la polarización y la tensión social.