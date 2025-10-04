Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros

Desde este viernes, la ciudad de Santa Fe volvió a mirar al río: la Terminal Turística de Pasajeros del Puerto, ubicada en la cabecera del Dique 1, reabrió sus puertas y comenzó a ofrecer paseos fluviales regulares, una propuesta que combina turismo, recreación e identidad isleña.

El servicio —operado por la embarcación Costa Litoral 2— realiza cuatro salidas diarias, a las 9:30, 11:30, 15:00 y 17:00, de miércoles a domingo. Cada recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media, con un itinerario que permite redescubrir la capital santafesina desde el río, en contacto con su paisaje y su historia.

La reapertura fue impulsada por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ente Portuario de Santa Fe, con el propósito de fortalecer la actividad turística y revalorizar la relación de la ciudad con su entorno natural.

El ministro Gustavo Puccini destacó que la medida “forma parte de una política para abrir el puerto a la comunidad y consolidar al turismo como motor de desarrollo regional”. En esa misma línea, el presidente del Ente Portuario, Leandro González, sostuvo que “navegar el río es reencontrarse con nuestra idiosincrasia; abrir el puerto al turismo es también abrirlo a la ciudadanía”.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación del sistema portuario santafesino, que busca integrar al Puerto de Santa Fe en los circuitos productivo, turístico y cultural, con participación del sector privado y una mirada federal.