La Biblioteca Bernardino Rivadavia celebró 80 años de historia

La Biblioteca Bernardino Rivadavia, una de las instituciones más representativas y queridas de nuestra ciudad, celebró su 80° aniversario con un acto conmemorativo cargado de emoción y participación comunitaria. La actividad se llevó a cabo en la sede de la entidad, ubicada en Sarmiento 1855, y reunió a vecinos, autoridades y artistas locales.

El encuentro fue organizado por la Municipalidad, en reconocimiento a la trayectoria de esta institución fundada en 1945, que desde hace ocho décadas promueve la lectura, el aprendizaje y el encuentro cultural.

Entre los presentes se destacó la participación del intendente Miguel Weiss Ackerley, acompañado por el secretario de Gobierno, Federico Acuña; la secretaria de Hacienda, Eugenia Gutiérrez; la secretaria de Desarrollo Social, Humano y Ambiental, Andrea Mansilla; y el director de Educación, Héctor Storani. También asistieron concejales, otras autoridades locales y un nutrido público que acompañó la celebración.

Durante el acto, el público disfrutó de un variado programa artístico, con las actuaciones del Coro de Cámara de la Escuela Coral Municipal, el Ensamble Latin Jazz del Liceo Municipal, el dúo Sánchez–Pozzo, el grupo “La Amontonada” y el conjunto “Las Voces del Salado”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de alumnos del Liceo Municipal, quienes interpretaron canciones en Lengua de Señas Argentina (LSA), aportando un valioso mensaje de inclusión.

Las autoridades locale destacaron el rol de la Biblioteca Bernardino Rivadavia como pilar educativo y social de la comunidad santotomesina.