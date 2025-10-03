Lunes 06 de octubre de 2025

Hamás acepta negociar bajo el plan de Trump para Gaza y se muestra dispuesto a liberar rehenes

En un comunicado oficial, Hamás manifestó su disposición a liberar a los rehenes israelíes y a entablar negociaciones, en línea con la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Partidarios y familiares de los rehenes participan en una manifestación en Tel Aviv, Israel, el 13 de septiembre. (Crédito: REUTERS)
El movimiento palestino Hamás respondió este viernes al plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de la Franja de Gaza. En un comunicado oficial, la organización expresó su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes —tanto vivos como muertos— en el marco de un intercambio de prisioneros y manifestó su intención de iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores.

Según el texto, la liberación se llevará a cabo “una vez que se den las condiciones sobre el terreno”, en paralelo a la exigencia de una retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave y la entrada de ayuda humanitaria urgente.

Hamás destacó además que apoya la creación de una autoridad palestina independiente para administrar Gaza, conformada por tecnócratas y respaldada por un consenso nacional palestino con apoyo árabe e islámico.

El comunicado subraya que los aspectos restantes del plan de Trump —relativos al futuro político de la Franja y a los derechos del pueblo palestino— deberán ser abordados en un marco de consenso nacional, sobre la base de las leyes y resoluciones internacionales.

La respuesta de Hamás llega en un momento en que Trump había advertido al grupo con un “infierno nunca antes visto” si rechazaba el acuerdo. El plan prevé, entre otros puntos, un alto el fuego, el ingreso de ayuda humanitaria, el canje de prisioneros y una solución administrativa para Gaza tras la guerra.

