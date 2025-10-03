Octubre Rosa: Provincia realiza estudios a mujeres de 50 a 70 años con traslados gratuitos al Cemafe

En el marco del mes de concientización del cáncer de mama, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia de Control del Cáncer, anunció la ampliación de accesos a mamografías para mujeres de entre 50 y 70 años.

La propuesta incluye traslados gratuitos al Cemafe (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) de la ciudad de Santa Fe para mujeres de Recreo y del departamento Garay que cuenten con turnos previamente otorgados. Además, en la misma jornada se podrán realizar controles integrales, como Papanicolaou, ecografía mamaria, test de sangre oculta en materia fecal, vacunación, controles cardiovasculares y antropometría.

La referente de la Agencia de Cáncer en el centro-norte provincial, Silvina Correa, explicó que actualmente existen 33 mamógrafos en todo el territorio a los que se sumará otro en Villa Ocampo, lo que permitirá sostener estos dispositivos de control durante todo el año. Sobre los operativos en el Cemafe, detalló: “El objetivo es realizar controles integrales, sumando el dispositivo Agendá Salud, que venimos replicando en atención primaria en Santa Fe y Rosario, para acercar todos los estudios en una sola mañana”.

Según datos oficiales, en los dos últimos años se realizaron en el Cemafe 2.400 mamografías más y en 2024 se detectaron 224 casos de cáncer de mama gracias a la mayor cobertura de estudios, los cuales se centralizan en la Unidad de Mama para diagnóstico y tratamiento.

Por su parte, la subdirectora del Cemafe, Natalia Anaya, destacó que “vemos que se mejora la posibilidad de cura cuando más tempranamente encontramos los casos” y subrayó la importancia de la campaña de octubre para sensibilizar a las mujeres. “Observamos que, por distintos motivos, muchas postergan el cuidado de su salud y eso hace que lleguemos tarde”, afirmó.