Boleto Educativo: la Provincia detectó irregularidades y dio de baja más de 34 mil beneficios

El Gobierno de la Provincia informó que, luego de un proceso de auditoría sobre el Boleto Educativo, se detectaron 34.606 beneficios otorgados en forma irregular, que fueron dados de baja por no cumplir con los criterios establecidos en la Ley 14.394.

Según los datos oficiales, las bajas corresponden a 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas y la residencia fuera de la provincia de Santa Fe.

Uno de los casos más significativos se registró en la Universidad Nacional de Rosario, donde se detectaron 13.706 beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 bajas estuvieron vinculadas a la falta de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.

El impacto económico estimado por estas bajas asciende a $585 millones en un mes, monto que será reinvertido en el programa. Además, se actualizó la aplicación oficial del Boleto Educativo: quienes no la renueven no podrán validar sus pasajes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que el objetivo de los controles es “garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen con las condiciones” y remarcó: “Cada peso invertido en este programa tiene que estar respaldado por responsabilidad y transparencia. No hay lugar para la trampa”.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, sostuvo que “el sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.

Las autoridades provinciales aclararon que el Boleto Educativo continuará vigente, pero bajo un esquema de fiscalización reforzada, con reglas claras y controles permanentes.

Requisitos para acceder al Boleto Educativo:

Alumnos: acreditar la condición de estudiante regular en una institución educativa reconocida, residir en la provincia y registrar correctamente los datos en la aplicación oficial.

Docentes y asistentes escolares: demostrar vínculo laboral activo en establecimientos educativos de Santa Fe.

El programa, remarcaron, está sujeto a evaluaciones permanentes y los beneficios pueden ser suspendidos si se detectan incumplimientos.