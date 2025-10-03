Lunes 06 de octubre de 2025

Sociedad — 03.10.2025 —

Capacitación gratuita en costura y reciclado textil: ya funciona el nuevo taller comunitario

La propuesta gratuita ofrece formación en técnicas de costura y promueve el reciclado de telas. El espacio funciona con cupos limitados y horarios en dos SUM barriales.

La Municipalidad puso en marcha el Taller Comunitario de Costura y Reciclado Textil. (Foto: MST)
Con una importante convocatoria, la Municipalidad dio inicio al Taller Municipal Comunitario de Costura y Reciclado Textil, una iniciativa gratuita que combina formación en técnicas de costura manual y con máquina, con la promoción del reciclado de telas y la creatividad comunitaria.

El taller tiene como propósito brindar herramientas prácticas que permitan la generación de oportunidades laborales, al mismo tiempo que fomenta la reutilización de textiles y la construcción de una ciudad más sustentable.

El subdirector de Acción Social, Rolando Acevedo, valoró la respuesta inicial de la comunidad: “El comienzo de este taller superó nuestras expectativas. Vemos un gran entusiasmo en los participantes y eso nos motiva a seguir generando espacios de formación que, además de brindar herramientas prácticas, fortalecen los lazos comunitarios y fomentan el compromiso con el cuidado del ambiente”.

El espacio tiene un carácter permanente y permite la incorporación de nuevos participantes en cualquier momento, con cupos limitados. Entre los contenidos previstos se incluyen la técnica de patchwork y la transformación de retazos en piezas únicas.

Horarios y lugares de cursado:

  • Lunes y jueves, de 14:30 a 16:30 horas, en el SUM Chaparral (Tucumán y Entre Ríos).

  • Martes y viernes, de 14:30 a 16:30 horas, en el SUM Madre Teresa de Calcuta (Necochea y Castelli).

Las inscripciones y consultas se realizan a través de WhatsApp al 342-4066184.

Con esta iniciativa, el Municipio busca reafirmar su compromiso con la capacitación laboral, la inclusión social y el cuidado del ambiente, impulsando espacios que fortalecen la vida comunitaria.

