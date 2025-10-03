Deportes — 03.10.2025 —
Liga Santafesina de Fútbol: los partidos de los santotomesinos para este sábado
Independiente, Academia AC, Floresta, Atenas, Don Salvador y Los Piratitas tendrán acción este fin de semana. Uno de los encuentros se transmitirá en vivo por radio Nova.
Por Santotomealdía
Este sábado 4 de octubre se disputará una nueva fecha de la Liga Santafesina de Fútbol, tanto en Primera A como en Primera B, y los seis equipos de nuestra ciudad tendrán participación, en una jornada cargada de acción. Además, uno de los partidos será transmitido en vivo por Nova 97.5 y Récord 89.7, y se jugarán encuentros en territorio santotomesino.
En Primera A, Independiente (escolta en la Zona 1 con 12 puntos) visitará a Gimnasia y Esgrima con el objetivo de no perderle pisada al puntero Colón de San Justo. Por su parte, Academia AC recibirá a Deportivo Nobleza en el predio de ex empleados de Fiat. Este encuentro se podrá seguir en vivo por radio, ya que será transmitido en dúplex por Nova 97.5 y Récord 89.7, desde las 16 horas.
En tanto, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo jugará como visitante ante Cosmos, en el predio Nery Alberto Pumpido, mientras que el duelo entre El Quillá y Guadalupe también se disputará en nuestra ciudad, en la cancha de Independiente.
Cronograma Primera A – Fecha 6:
13.30 Reserva – 15.30 Primera
-
Universidad vs. Pucará
-
Ateneo Inmaculada vs. Colón de San Justo
-
Academia AC vs. Deportivo Nobleza (transmisión desde las 16 por Nova 97.5 y Récord 89.7)
-
Ciclón Racing vs. Juventud Unida
-
Gimnasia y Esgrima vs. Independiente
-
Colón vs. Unión (predio 4 de Junio)
-
La Salle Jobson vs. Sanjustino
-
Nacional vs. La Perla del Oeste
-
Newell’s vs. Ciclón Norte
-
Cosmos vs. Vecinal Gálvez (predio Nery Alberto Pumpido)
14.30 Reserva – 16.30 Primera
-
Náutico El Quillá vs. Sportivo Guadalupe (en cancha de Independiente)
En la Primera B, correspondiente al Torneo Clausura Griselda Weimer, también se presenta una jornada clave para los santotomesinos. En la Zona Campeonato, Floresta, que viene de un valioso triunfo ante Defensores de Alto Verde, visitará a San Cristóbal con el objetivo de sostenerse en los primeros puestos.
En la Zona Repechaje habrá un duelo directo entre equipos de nuestra ciudad, ya que Los Piratitas recibirán a Don Salvador, que llega entonado tras lograr su primera victoria. Además, Atenas, escolta con siete puntos, se enfrentará a Loyola en condición de visitante.
Cronograma Primera B – Fecha 4:
ZONA CAMPEONATO – 13.30 Reserva / 15.30 Primera
-
Nuevo Horizonte vs. Defensores de Alto Verde
-
Deportivo Santa Rosa vs. Santa Fe
-
Belgrano vs. Las Flores II
-
Banco Provincial vs. El Cadi
-
San Cristóbal vs. Floresta
ZONA REPECHAJE – 13.30 Reserva / 15.30 Primera
-
CCyD El Pozo vs. Defensores de Peñaloza
-
Los Juveniles vs. Los Canarios
-
Loyola vs. Atenas
-
Los Piratitas vs. Don Salvador
-
Deportivo Agua vs. Atlético Arroyo Leyes (en el predio Nery Alberto Pumpido)