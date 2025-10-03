Liga Santafesina de Fútbol: los partidos de los santotomesinos para este sábado

Por Santotomealdía



Este sábado 4 de octubre se disputará una nueva fecha de la Liga Santafesina de Fútbol, tanto en Primera A como en Primera B, y los seis equipos de nuestra ciudad tendrán participación, en una jornada cargada de acción. Además, uno de los partidos será transmitido en vivo por Nova 97.5 y Récord 89.7, y se jugarán encuentros en territorio santotomesino.

En Primera A, Independiente (escolta en la Zona 1 con 12 puntos) visitará a Gimnasia y Esgrima con el objetivo de no perderle pisada al puntero Colón de San Justo. Por su parte, Academia AC recibirá a Deportivo Nobleza en el predio de ex empleados de Fiat. Este encuentro se podrá seguir en vivo por radio, ya que será transmitido en dúplex por Nova 97.5 y Récord 89.7, desde las 16 horas.

En tanto, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo jugará como visitante ante Cosmos, en el predio Nery Alberto Pumpido, mientras que el duelo entre El Quillá y Guadalupe también se disputará en nuestra ciudad, en la cancha de Independiente.

Cronograma Primera A – Fecha 6:

13.30 Reserva – 15.30 Primera

Universidad vs. Pucará

Ateneo Inmaculada vs. Colón de San Justo

Academia AC vs. Deportivo Nobleza (transmisión desde las 16 por Nova 97.5 y Récord 89.7)

Ciclón Racing vs. Juventud Unida

Gimnasia y Esgrima vs. Independiente

Colón vs. Unión (predio 4 de Junio)

La Salle Jobson vs. Sanjustino

Nacional vs. La Perla del Oeste

Newell’s vs. Ciclón Norte

Cosmos vs. Vecinal Gálvez (predio Nery Alberto Pumpido)

14.30 Reserva – 16.30 Primera

Náutico El Quillá vs. Sportivo Guadalupe (en cancha de Independiente)

En la Primera B, correspondiente al Torneo Clausura Griselda Weimer, también se presenta una jornada clave para los santotomesinos. En la Zona Campeonato, Floresta, que viene de un valioso triunfo ante Defensores de Alto Verde, visitará a San Cristóbal con el objetivo de sostenerse en los primeros puestos.

En la Zona Repechaje habrá un duelo directo entre equipos de nuestra ciudad, ya que Los Piratitas recibirán a Don Salvador, que llega entonado tras lograr su primera victoria. Además, Atenas, escolta con siete puntos, se enfrentará a Loyola en condición de visitante.

Cronograma Primera B – Fecha 4:

ZONA CAMPEONATO – 13.30 Reserva / 15.30 Primera

Nuevo Horizonte vs. Defensores de Alto Verde

Deportivo Santa Rosa vs. Santa Fe

Belgrano vs. Las Flores II

Banco Provincial vs. El Cadi

San Cristóbal vs. Floresta

ZONA REPECHAJE – 13.30 Reserva / 15.30 Primera