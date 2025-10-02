Interés General — 02.10.2025 —
Eco Canje: el Municipio difundió el cronograma de octubre
Durante este mes, habrá más de diez jornadas en distintos puntos de nuestra ciudad para intercambiar materiales reciclables por plantines o semillas de estación.
La Municipalidad dio a conocer el cronograma de octubre del programa Eco Canje, una iniciativa que promueve el reciclaje y el cuidado del medio ambiente mediante la entrega de materiales reciclables a cambio de plantines o semillas de temporada.
Durante este mes, las jornadas de Eco Canje se llevarán a cabo en distintos barrios, plazas y vecinales de la ciudad, con el objetivo de fomentar prácticas sustentables y fortalecer el compromiso comunitario con el entorno.
Cronograma de actividades:
-
Jueves 2/10 – 15 a 17 h: Plaza Libertad (Avellaneda entre 25 de Mayo y Centenario).
-
Sábado 4/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).
-
Martes 7/10 – 15 a 17 h: Plazoleta 2 de Abril (Candioti y Tomás Lubary).
-
Jueves 9/10 – 15 a 17 h: Barrio Zaspe (Zavalla e Hipólito Yrigoyen).
-
Martes 14/10 – 15 a 17 h: Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3901).
-
Jueves 16/10 – 15 a 17 h: Plaza Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).
-
Sábado 18/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).
-
Martes 21/10 – 15 a 17 h: Plaza del Árbol (Salta y Lisandro de la Torre).
-
Jueves 23/10 – 15 a 17 h: Vecinal Dos Rutas (Pasaje San Luis 2912).
-
Sábado 25/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).
-
Martes 28/10 – 15 a 17 h: Club Ciclista (Maletti y Moreno).
-
Jueves 30/10 – 15 a 17 h: Vecinal San Martín (Colón y Vélez Sarsfield).
Materiales reciclables que se reciben:
-
Papel y cartón (secos, atados, en bolsas o cajas).
-
Metales: aluminio y hojalata (latas limpias).
-
Plásticos (envases, objetos plásticos grandes).
-
Vidrio (únicamente envases enteros y limpios).
-
Ecobotellas (rellenas con plásticos secos y limpios).
-
Aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2L, bien cerradas).
Desde el Municipio se recuerda que todo el material debe entregarse limpio, separado por categoría y en bolsas o cajas, no suelto. Además, las actividades al aire libre se suspenden en caso de inclemencias climáticas.
Para más información o consultas, los vecinos pueden comunicarse al 3425462862.