Eco Canje: el Municipio difundió el cronograma de octubre

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de octubre del programa Eco Canje, una iniciativa que promueve el reciclaje y el cuidado del medio ambiente mediante la entrega de materiales reciclables a cambio de plantines o semillas de temporada.

Durante este mes, las jornadas de Eco Canje se llevarán a cabo en distintos barrios, plazas y vecinales de la ciudad, con el objetivo de fomentar prácticas sustentables y fortalecer el compromiso comunitario con el entorno.

Cronograma de actividades:

Jueves 2/10 – 15 a 17 h: Plaza Libertad (Avellaneda entre 25 de Mayo y Centenario).

Sábado 4/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).

Martes 7/10 – 15 a 17 h: Plazoleta 2 de Abril (Candioti y Tomás Lubary).

Jueves 9/10 – 15 a 17 h: Barrio Zaspe (Zavalla e Hipólito Yrigoyen).

Martes 14/10 – 15 a 17 h: Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3901).

Jueves 16/10 – 15 a 17 h: Plaza Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).

Sábado 18/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).

Martes 21/10 – 15 a 17 h: Plaza del Árbol (Salta y Lisandro de la Torre).

Jueves 23/10 – 15 a 17 h: Vecinal Dos Rutas (Pasaje San Luis 2912).

Sábado 25/10 – 9 a 12 h: Ex Inali (Macía 1933).

Martes 28/10 – 15 a 17 h: Club Ciclista (Maletti y Moreno).

Jueves 30/10 – 15 a 17 h: Vecinal San Martín (Colón y Vélez Sarsfield).

Materiales reciclables que se reciben:

Papel y cartón (secos, atados, en bolsas o cajas).

Metales: aluminio y hojalata (latas limpias).

Plásticos (envases, objetos plásticos grandes).

Vidrio (únicamente envases enteros y limpios).

Ecobotellas (rellenas con plásticos secos y limpios).

Aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2L, bien cerradas).

Desde el Municipio se recuerda que todo el material debe entregarse limpio, separado por categoría y en bolsas o cajas, no suelto. Además, las actividades al aire libre se suspenden en caso de inclemencias climáticas.

Para más información o consultas, los vecinos pueden comunicarse al 3425462862.