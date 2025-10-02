EPE licitó transformadores de gran potencia por 9 millones de dólares

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevó adelante una licitación internacional para la adquisición de transformadores de gran potencia, con una inversión oficial estimada en 9.100.000 dólares, IVA incluido. El proceso se enmarca en el plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica provincial impulsado por el gobierno de Santa Fe.

Según se informó, la compra incluye cuatro transformadores de 40 MVA, destinados a reemplazar máquinas en etapa final de vida útil y a contar con equipos de reserva ante eventuales emergencias, especialmente de cara a la temporada estival. Uno de los equipos será instalado en la nueva Estación Transformadora Rafaela Norte, otro en Santa Fe Norte, y los restantes se reservarán para recambio o contingencias.

Durante el acto licitatorio, que se realizó este jueves, estuvieron presentes autoridades de la EPE y representantes de las empresas oferentes. La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó que se trata de una inversión planificada para sostener la calidad del servicio eléctrico y mejorar la infraestructura disponible.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la compra se realiza con recursos propios, y que fue posible gracias a medidas de orden y eficiencia administrativa aplicadas en la empresa estatal.

Las ofertas económicas presentadas fueron:

Tadeo Czerweny S.A. : U$S 6.152.020 + IVA

Transformadores Vasile : U$S 6.498.800 + IVA

Faraday Energy & Automation : U$S 6.575.800 + IVA

Artrans : U$S 7.503.380 + IVA

Tubos Transelectric S.A.: U$S 7.798.000 + IVA

Desde la EPE también indicaron que el proceso de licitación busca asegurar calidad y previsión operativa, en un contexto de creciente demanda eléctrica.