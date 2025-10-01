Javier Milei llegará este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitará este sábado la ciudad de Santa Fe, donde tiene previsto realizar una caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes y candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). La actividad, de breve duración, forma parte de una gira electoral por el Litoral que continuará ese mismo día en la ciudad de Paraná.

El objetivo de la visita es reforzar la campaña proselitista en el tramo final del calendario electoral. En el caso de Santa Fe, el primer candidato a diputado nacional de LLA es Agustín Pellegrini, quien acompañará al mandatario en la recorrida por el centro santafesino.

Según confirmaron voceros libertarios citados por LT9 y otros medios nacionales, la agenda se reprogramó recientemente debido a ajustes logísticos, priorizando la presencia de Milei tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. La actividad en nuestra provincia se centrará en el contacto directo con simpatizantes y la exhibición pública del respaldo presidencial a las listas locales.

Más tarde, el presidente tiene previsto trasladarse a Paraná, donde sería recibido por el gobernador Rogelio Frigerio, con quien mantiene una alianza política estratégica. Allí también se proyecta una caminata, posiblemente por el parque Urquiza, junto a candidatos y referentes del espacio compartido entre LLA, el PRO y sectores de la UCR.

La gira se produce en un contexto complejo para el oficialismo nacional, que intenta reposicionarse tras los tropiezos sufridos en las últimas semanas, incluyendo la derrota electoral en territorio bonaerense, protestas sociales y tensiones internas en el Congreso.

Desde el entorno presidencial destacan que la campaña busca recuperar el impulso territorial, consolidar alianzas en provincias clave y fortalecer el liderazgo de Milei de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En Entre Ríos, la coalición con Juntos por Entre Ríos permitió al oficialismo colocar candidatos propios en los primeros lugares. En cambio, en Santa Fe, La Libertad Avanza competirá por fuera del armado que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.