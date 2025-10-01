Motociclista baleado en un intento de robo en nuestra ciudad

Un joven de 24 años fue baleado en el brazo derecho durante un intento de robo en barrio Adelina Oeste de nuestra ciudad. El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando la víctima circulaba en su motocicleta Yamaha YBR azul y fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado.

Una vecina relató que se encontraba en su vivienda cuando escuchó varios disparos de arma de fuego. Minutos después, un muchacho herido golpeó desesperadamente el portón de su casa para pedir ayuda. “Me quisieron robar y me pegaron un tiro”, dijo.

El joven, identificado por sus iniciales F. G. V., recibió un disparo en el brazo que le provocó una fractura. Como consecuencia, perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. Personal médico del servicio de emergencias 107 acudió al lugar, asistió al herido y lo trasladó al hospital José María Cullen, donde quedó internado.

En el lugar del ataque trabajó la Policía de Investigaciones (PDI), que secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros y trasladó la motocicleta a la sede policial. La causa quedó a cargo del fiscal de homicidios, doctor Jorge Nessier, quien ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los agresores.

*Con información de Aire Digital.