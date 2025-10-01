Cómo será la actuación de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto por el tricentenario de Rosario

El próximo martes 7 de octubre a las 18:00, el Monumento Nacional a la Bandera será el escenario de un espectáculo musical histórico para celebrar el tricentenario de Rosario. El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Rosario, contará con la actuación estelar de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, y será con entrada libre y gratuita.

La presentación tendrá carácter de megaevento de escala internacional y marcará la primera vez que Nicki Nicole se presenta junto a una orquesta sinfónica. Acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Nicolás Sorín, interpretará un repertorio especialmente creado para la ocasión. En tanto, Juan Carlos Baglietto participará como símbolo del puente generacional que une estilos, momentos y artistas de la identidad musical rosarina.

Durante el anuncio oficial, la ministra de Cultura de la Provincia, Susana Rueda, subrayó que se trata de un proceso cultural iniciado hace un año y medio, y destacó: “Nadie hubiera imaginado que estaríamos anunciando semejante evento: un recital de Baglietto, Nicki Nicole y la Sinfónica, todos rosarinos, sobre el escenario del Parque Nacional a la Bandera”.

Rueda también agradeció a los músicos por su compromiso: “Han donado su caché como regalo a la ciudad que los vio nacer y crecer artísticamente”. Y remarcó que este evento se enmarca en un proceso de recuperación social y cultural de Rosario.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que “Rosario es hoy el quinto destino turístico nacional”, y atribuyó ese posicionamiento a mejoras en la seguridad y a la agenda cultural. “El 7 de octubre vamos a celebrar con un evento solidario, abierto a todos los argentinos, pero especialmente para los rosarinos”, expresó.

El show del tricentenario será uno de los hitos centrales de una agenda que busca revalorizar la identidad rosarina y posicionar a la ciudad como sede de grandes eventos culturales y turísticos.