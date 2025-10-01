Con una inversión de $ 17.000 millones, Provincia comprará 3.000 pistolas semiautomáticas y 11.800 chalecos antibala

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza con una licitación pública por más de $17.000 millones destinada a equipar a la Policía de Santa Fe con 3.000 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm y 11.814 chalecos antibalas de diversos niveles de protección.

La apertura de sobres con las ofertas económicas se realizó este miércoles en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en Rosario, con la participación de funcionarios provinciales y representantes de empresas oferentes.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló: “Hoy estamos dando un paso más para empezar a cumplir uno de los pilares de la política de seguridad que nos señaló nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que es tener la policía más equipada de Argentina”. Añadió que el objetivo es contar con una fuerza capacitada, dotada, equipada y en condiciones de garantizar la seguridad de los santafesinos.

El presupuesto inicial para la adquisición de las pistolas es de $3.300 millones. En ese marco, la empresa Bersa S.A. presentó una oferta de $2.205 millones por el lote de 3.000 unidades.

En cuanto a los chalecos antibalas, el proceso contempla una inversión superior a $13.684 millones. Se recibieron ofertas de seis empresas para los distintos renglones licitados, entre ellas Delta V S.A., Industrias Seatle S.A., Fabricaciones Militares S.E., Tecnología Antibalas S.A., FG Group S.R.L. y Geotex S.R.L.

El secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone, destacó la transparencia del proceso y remarcó: “Somos un Gobierno que cumple con los compromisos que toma. En seguridad, los recursos son prioritarios para que los bienes se puedan entregar”.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, valoró la decisión política de dotar a la policía de equipamiento y condiciones laborales dignas, en el marco de un plan integral de infraestructura.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, consideró que este proceso es la consolidación de una línea de trabajo iniciada el 10 de diciembre de 2023, con una gestión que planteó desde el inicio la necesidad de recuperar la seguridad pública a través del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

También participaron del acto la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García, la diputada nacional Melina Georgi, y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi.