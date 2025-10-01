El 24 de octubre, la ciudad revive el paso de Belgrano con una puesta artística

Por Santotomealdía



Como parte de las actividades conmemorativas por el 215° aniversario del paso del General Manuel Belgrano por nuestra ciudad, el Municipio organiza una recreación histórica que tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas en el Camping Municipal.

La propuesta artística contará con la participación de numerosos intérpretes en escena, quienes representarán uno de los hechos más emblemáticos de la historia local: el descanso del General Belgrano bajo el histórico algarrobo, antes de cruzar el río hacia Santa Fe, en el marco de la Campaña al Paraguay.

Según se informó oficialmente, la actividad busca revivir un capítulo fundamental de nuestra memoria colectiva, poniendo en valor un hecho que forma parte de la identidad de la ciudad y que fue reconocido por diversas normativas: desde ordenanzas municipales hasta un decreto nacional que declara Lugar Histórico Nacional al sitio donde se emplaza el árbol que cobijó al prócer.

El evento se enmarca en el conjunto de acciones impulsadas por la Municipalidad para conmemorar cada 1° de octubre el paso del General Belgrano por nuestra ciudad, jornada instituida como fecha oficial por la Ordenanza 2676/2008.