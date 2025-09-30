Propuesta de Trump para Gaza: Qatar pidió precisiones sobre la retirada israelí

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, afirmó este martes que el plan de paz para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “aún necesita aclaraciones y detalles adicionales”.

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, el funcionario subrayó que la propuesta, respaldada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, requiere un debate más profundo, especialmente sobre los mecanismos para la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

El plan de Trump contempla 20 puntos, entre ellos un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un gobierno de transición en Gaza, sin participación de Hamás, bajo supervisión de una “Junta de la Paz” encabezada por Trump e integrada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Trump advirtió que Hamás tiene “tres o cuatro días” para responder, pero Qatar consideró que la iniciativa está todavía en sus primeras etapas. “Una respuesta definitiva requiere un consenso interno entre las facciones palestinas”, señaló Abdulrahman, quien también es canciller del emirato.

El dirigente qatarí añadió que países árabes e islámicos, entre ellos Egipto y Turquía, trabajan para apoyar a los palestinos, sostener su permanencia en el territorio y avanzar hacia una solución de dos Estados.

*Con información de AFP y DW.