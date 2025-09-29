Pullaro presentó Capibaras XV, la franquicia del Litoral que jugará el Súper Rugby Américas

Este lunes, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se presentó oficialmente Capibaras XV, el equipo regional de rugby que representará al Litoral en el Súper Rugby Américas 2026. La iniciativa, impulsada en conjunto con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, marca un hito histórico para el deporte de ambas provincias.

El nuevo equipo estará conformado por jugadores de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, y será la primera franquicia de la región en participar de un torneo profesional de carácter internacional. La presentación se realizó en un Salón Blanco colmado de autoridades, referentes del rugby y dirigentes deportivos.

Durante el acto, Pullaro destacó la articulación entre el sector público y privado: “Hoy nos unimos para hacer historia en el deporte”, expresó, y remarcó que el Estado debe estar presente “acompañando para que los valores del deporte se extiendan a toda la comunidad”.

Frigerio, por su parte, valoró el trabajo conjunto de las provincias y recordó que los lazos entre Santa Fe y Entre Ríos en el rugby se remontan a 1934. “Juntos somos mucho más fuertes”, afirmó.

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios provinciales y locales, entre ellos el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador Julio “Paco” Garibaldi; el diputado provincial José Corral, y la subsecretaria de Región Centro por Santa Fe, Claudia Giaccone.

En representación de la Unión Argentina de Rugby, Matías Gorosito afirmó que este lanzamiento “marca un antes y un después en el rugby de la región”. Desde el sector privado, Carlos Fertonani, de Santa Fe Producciones, agradeció la confianza del gobierno provincial y sostuvo que el proyecto “permite soñar y concretar sueños colectivos”.

Finalmente, Leonardo Senatore, ex jugador de Los Pumas y actual mánager del equipo, expresó: “Capibaras XV tiene que ser el mejor equipo de Sudamérica y debemos lograr que todos quieran ser parte de este desafío”.