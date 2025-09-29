Trump y Netanyahu presentaron un plan de paz para Gaza mientras crecen las tensiones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza. La propuesta establece un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas y la creación de una junta de gobierno temporal supervisada por una coalición internacional presidida por el propio Trump, con participación del ex primer ministro británico Tony Blair.

Durante la conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, Trump afirmó que el acuerdo podría poner fin “inmediatamente” a la contienda, aunque reconoció que la aceptación de Hamas es la condición clave. “Estamos más que muy cerca, pero todavía tenemos que conseguir el compromiso de Hamas”, señaló el mandatario.

Netanyahu, por su parte, advirtió que si Hamas rechaza o incumple los términos, Israel actuará unilateralmente. “Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”, subrayó.

La propuesta de Washington también prevé la liberación de prisioneros palestinos, la desmilitarización de Gaza y un programa internacional de reconstrucción y desarrollo económico para el enclave.

Diplomacia y tensiones

En paralelo al anuncio, Netanyahu ofreció una disculpa formal al primer ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un reciente ataque militar israelí que causó la muerte de un soldado catarí. La ofensiva estaba dirigida contra objetivos de Hamas, pero derivó en la condena de varios líderes árabes y en críticas de la propia Casa Blanca.

Trump calificó la conversación entre Netanyahu y Al Thani como “de corazón a corazón”, y aseguró que Israel se comprometió a no repetir ataques de ese tipo en territorio catarí.

El episodio refleja el aislamiento internacional creciente de Israel, mientras la coalición de Netanyahu enfrenta tensiones internas y Estados Unidos empieza a mostrar signos de impaciencia ante la prolongación del conflicto.

Pese a las incertidumbres, Trump se mostró confiado en lograr un acuerdo en breve: “Estoy muy optimista”, concluyó el presidente estadounidense.