Putin invita Trump a una reunión en Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Moscú, pero la decisión corresponde a la parte estadounidense, informó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov comentó a la agencia de noticias TASS rusa que la invitación hecha por Putin a Trump sigue en la mesa. Peskov agregó que Putin está listo y dispuesto a celebrar la reunión con Trump en Moscú. “Todo depende de la decisión de Trump”, añadió.

En agosto, después de su encuentro en Alaska, Putin propuso que su próxima reunión fuera en Moscú.

El líder estadounidense describió la propuesta como posible, aunque admitió que enfrentaría críticas por ello, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Más misiles de Estados Unidos para Ucrania: ¿Trump adopta las políticas de Joe Biden?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que la Casa Blanca está considerando un plan para que los aliados europeos de la OTAN comprendan misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense y los transfieran a Ucrania, aunque la decisión final corresponde al presidente Donald Trump.

“Sé que estamos conversaciones teniendo en este momento sobre ese tema. Lo estamos viendo. Ciertamente, estamos viendo una serie de solicitudes de los europeos”, declaró Vance a Fox News.

Al ser consultado sobre si estaba personalmente cómodo con Ucrania recibiendo misiles Tomahawk y “la amenaza que eso podría representar”, Vance evitó responder directamente, indicando que Trump tomará la “determinación final… sobre lo que es mejor para los Estados Unidos de América”.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso el acuerdo durante su reunión con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana pasada y afirmó que Trump le respondió: “Vamos a trabajar en ello”.

Vance destacó que la Administración Trump adoptó un cambio de política más amplio que presiona para que Europa asuma una mayor carga.

“Ya no estamos simplemente dando toneladas de dinero y armas, lo que estamos haciendo es pedir a los europeos que compren esas armas”, aclaró.

Mientras tanto, pidió a Rusia que “venga a la mesa y realmente capaz seriamente sobre la paz”.

Tomahawk es un misil de crucero de ataque terrestre subsónico de largo alcance de fabricación estadounidense con un alcance operativo de 460-2.500 kilómetros, dependiendo de la variante.

Este alcance podría permitir ataques en áreas cercanas a Moscú si los misiles fueron desplegados desde partes de Europa.