Hamás informó que perdió comunicación con dos rehenes israelíes en Gaza: negociaciones "estancadas“

Las Brigadas Al-Qassam, el ala armada de Hamás, indicaron que perdieron comunicación con dos rehenes israelíes debido a los cada vez más intensos ataques israelíes en la ciudad de Gaza.

En un comunicado de prensa, Al-Qassam señaló que el contacto con los rehenes, identificados como Omri Miran y Matan Angrest, se interrumpió durante las últimas 48 horas en medio del intenso bombardeo y actividad militar israelí en los barrios de Sabra y Tel al-Hawa.

Al-Qassam advirtió que la vida de los dos rehenes se encuentra en “verdadero peligro” y exigió la retirada de las fuerzas israelíes al sur de la calle número 8 y detener las operaciones aéreas durante 24 horas para permitir intentos de asegurar a los rehenes.

Por otra parte, fuentes locales y testigos indicaron que el ejército israelí amplió sus operaciones terrestres en varias zonas de la Ciudad de Gaza, incluyendo Al-Nasr, Jeque Radwan y el campamento de refugiados Al-Shati en el norte, así como Tel al-Hawa y Sabra en el sur, apoyados por ataques aéreos y disparos de artillería y tanques.

En otra declaración, el ejército israelí indicó que su División número 98 amplió el control operativo en torno a la ciudad de Gaza en las últimas horas, atacando infraestructura militar y varios milicianos en coordinación con la fuerza aérea.

El ejército agregó que su División número 162 sigue combatiendo en la zona, destruyendo edificios y sitios de combate pertenecientes a grupos armados. Su fuerza aérea atacó alrededor de 140 objetivos en toda la Franja de Gaza en las últimas horas, incluyendo instalaciones militares, milicianos y otra infraestructura.

El 7 de octubre de 2023, Israel emprendió una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza, luego del ataque de Hamás contra el sur de Israel que dejó más de 1.200 muertos y que condujo a la captura de 251 rehenes, señalaron las autoridades israelíes.

Negociaciones estancadas

En otro comunicado de prensa, Hamás afirmó que las negociaciones del alto el fuego están estancadas desde el “fallido intento de asesinato del 9 de septiembre en Doha, la capital de Qatar”, en referencia al ataque israelí contra la oficina del movimiento en Doha, que causó víctimas, incluido un agente de seguridad qatarí.

El movimiento afirmó su disposición a considerar cualquier propuesta presentada por los mediadores “de forma positiva y responsable”, de manera que se preserven los derechos nacionales del pueblo palestino. La declaración se produce al tiempo que medios de comunicación internacionales informan sobre una nueva propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza.

Según los informes, la propuesta estipula que Hamás entregue a todos los rehenes, tanto vivos como muertos, en un plazo de 48 horas, e incluye una retirada gradual del ejército israelí de Gaza, señala un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Israel liberaría a cientos de prisioneros de seguridad palestinos, permitiría el flujo de ayuda a Gaza y establecería un gobierno palestino interino de tecnócratas para gobernar el enclave costero, garantizando que Hamás no tenga ningún papel en su gobierno.