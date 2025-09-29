El Gobierno provincial anunció el cronograma de pago de haberes de septiembre

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes correspondientes al mes de septiembre comenzarán a abonarse a partir del miércoles 1 de octubre y se completarán el martes 7.

Según lo informado, la liquidación incluye el aumento salarial acordado en el marco de las paritarias, que contempla un 1 % adicional en septiembre, sumando así un 4 % acumulado hasta el momento (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre). Además, se estableció que ningún trabajador recibirá un incremento inferior a $40.000 en relación con el sueldo de junio, gracias al mecanismo de mínimo garantizado.

El cronograma de pago informado por el Ministerio de Economía es el siguiente: