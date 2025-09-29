Provinciales — 29.09.2025 —
El Gobierno provincial anunció el cronograma de pago de haberes de septiembre
La liquidación contempla un incremento del 1 % correspondiente a septiembre y garantiza un aumento mínimo de $40.000 respecto a los sueldos de junio.
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes correspondientes al mes de septiembre comenzarán a abonarse a partir del miércoles 1 de octubre y se completarán el martes 7.
Según lo informado, la liquidación incluye el aumento salarial acordado en el marco de las paritarias, que contempla un 1 % adicional en septiembre, sumando así un 4 % acumulado hasta el momento (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre). Además, se estableció que ningún trabajador recibirá un incremento inferior a $40.000 en relación con el sueldo de junio, gracias al mecanismo de mínimo garantizado.
El cronograma de pago informado por el Ministerio de Economía es el siguiente:
-
Miércoles 1 de octubre:
-
Pasivos con haberes de hasta $1.040.000
-
Escalafón Policial y Penitenciario
-
-
Jueves 2 de octubre:
-
Activos con haberes de hasta $1.040.000
-
Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)
-
-
Viernes 3 de octubre:
-
Resto de los activos con haberes superiores a $1.040.000
-
Docentes de Escuelas Privadas Históricas
-
-
Lunes 6 de octubre (con acreditación en cuenta el sábado 4):
-
Resto de pasivos con haberes superiores a $1.040.000
-
-
Martes 7 de octubre:
-
Autoridades Superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
-