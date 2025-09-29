Lunes 29 de septiembre de 2025

Provinciales — 29.09.2025 —

El Gobierno provincial anunció el cronograma de pago de haberes de septiembre

La liquidación contempla un incremento del 1 % correspondiente a septiembre y garantiza un aumento mínimo de $40.000 respecto a los sueldos de junio.

Los trabajadores estatales percibirán los sueldos de septiembre entre el 1 y el 7 de octubre.
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes correspondientes al mes de septiembre comenzarán a abonarse a partir del miércoles 1 de octubre y se completarán el martes 7.

Según lo informado, la liquidación incluye el aumento salarial acordado en el marco de las paritarias, que contempla un 1 % adicional en septiembre, sumando así un 4 % acumulado hasta el momento (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % en septiembre). Además, se estableció que ningún trabajador recibirá un incremento inferior a $40.000 en relación con el sueldo de junio, gracias al mecanismo de mínimo garantizado.

El cronograma de pago informado por el Ministerio de Economía es el siguiente:

  • Miércoles 1 de octubre:

    • Pasivos con haberes de hasta $1.040.000

    • Escalafón Policial y Penitenciario

  • Jueves 2 de octubre:

    • Activos con haberes de hasta $1.040.000

    • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)

  • Viernes 3 de octubre:

    • Resto de los activos con haberes superiores a $1.040.000

    • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

  • Lunes 6 de octubre (con acreditación en cuenta el sábado 4):

    • Resto de pasivos con haberes superiores a $1.040.000

  • Martes 7 de octubre:

    • Autoridades Superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

